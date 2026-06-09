Sadir encabezó el inicio de las celebraciones por el 93° aniversario del Servicio Penitenciario de Jujuy

El gobernador participó del izamiento del Pabellón Nacional en Casa de Gobierno, acto que marcó el comienzo de la semana conmemorativa organizada por la institución.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó del acto de izamiento del Pabellón Nacional realizado en Casa de Gobierno, actividad con la que quedaron formalmente inauguradas las celebraciones por el 93° aniversario del Servicio Penitenciario de Jujuy.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes de las fuerzas de seguridad y personal penitenciario, dando inicio a una semana de actividades conmemorativas destinadas a destacar la trayectoria y el servicio que presta la institución en la provincia.

Cronograma de actividades por el 93° aniversario del Servicio Penitenciario

En ese marco, el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Félix Guevara, señaló que “como todos los años, celebramos un nuevo aniversario de nuestra institución. En esta oportunidad cumplimos 93 años de servicio y damos inicio a la semana con el izamiento del Pabellón Nacional”.

Asimismo, detalló el cronograma de actividades previsto para los próximos días. En ese sentido, informó que este martes se realizará un responso en la Unidad Penitenciaria N° 7, donde además se inaugurará un monolito en homenaje a los integrantes de la institución fallecidos.

Por otra parte, indicó que el miércoles tendrá lugar la Expo Penitenciaria en el Centro Cultural Manuel Belgrano, de 8 a 14 horas, una propuesta abierta a establecimientos educativos y al público en general, destinada a dar a conocer las distintas áreas de trabajo y funciones que desarrolla el Servicio Penitenciario.

Las actividades continuarán el jueves con el acto conmemorativo por un nuevo aniversario del Cuerpo Especial Femenino, que se llevará a cabo en el Complejo Penitenciario de Alto Comedero.

Finalmente, Guevara precisó que los actos centrales por el 93° aniversario se desarrollarán el próximo 16 de junio en Ciudad Cultural, donde se realizará un desfile cívico-militar que marcará el cierre de la semana de celebraciones.

De esta manera, el Servicio Penitenciario de Jujuy conmemora un nuevo año de vida institucional, reafirmando su compromiso con la seguridad, la custodia y los procesos de reinserción social en toda la provincia.