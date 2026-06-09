«Tren Solar»: Capacitación de guardatrenes para fortalecer operación y calidad del servicio

La formación se desarrolla en articulación con el Centro de Formación Profesional de la Unión Ferroviaria y está especialmente diseñada para responder a las necesidades operativas del sistema ferroviario jujeño.

El Tren Solar de la Quebrada puso en marcha oficialmente el proceso de capacitación de nuevos guardatrenes, una instancia estratégica orientada a fortalecer la operación ferroviaria, consolidar los estándares de seguridad y continuar elevando la calidad de atención que reciben los pasajeros que eligen recorrer la Quebrada de Humahuaca.

El programa contempla una carga horaria de 80 horas distribuidas en 10 jornadas intensivas, combinando contenidos teóricos, prácticas operativas y evaluaciones integrales

Los trabajadores del Tren Solar de la Quebrada que participan de esta instancia, ya cuentan con experiencia operativa y capacitaciones previas vinculadas a la atención al pasajero, procedimientos internos y funcionamiento del servicio.

En este marco, el programa de formación de guardatrenes representa un nuevo paso en el proceso de profesionalización continua, brindando herramientas, conocimientos y competencias específicas para desempeñar una función clave dentro de la operación ferroviaria. El rol del guardatrén resulta fundamental para garantizar la seguridad, el correcto despacho y circulación de los servicios, además de representar a la empresa ante pasajeros y terceros, convirtiéndose en un eslabón central para asegurar una experiencia de viaje segura, eficiente y de calidad.

Continúan mejoras en el Tren Solar

Durante el cursado se abordarán contenidos vinculados al despacho y circulación de trenes, señalización ferroviaria, atención y control de pasajeros, procedimientos operativos, gestión de contingencias y protocolos de seguridad, incorporando además herramientas complementarias como primeros auxilios, RCP y procedimientos de evacuación.

La propuesta educativa se estructura sobre tres ejes fundamentales: el guardatrén como jefe operativo, como fiscalizador a bordo y como representante del ferrocarril, promoviendo una formación integral basada en competencias laborales, liderazgo, capacidad de respuesta y vocación de servicio. Asimismo, los participantes realizarán prácticas en estaciones y formaciones ferroviarias, permitiendo que los conocimientos adquiridos en el aula se complementen con experiencias reales de operación y atención al pasajero.

Con esta iniciativa, el Tren Solar de la Quebrada reafirma su compromiso con la profesionalización permanente de sus equipos de trabajo, la excelencia operativa y el desarrollo de recursos humanos especializados que acompañen el crecimiento sostenido de uno de los proyectos turísticos y de movilidad más innovadores del país.