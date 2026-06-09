«Mercado de Maimará»: Emplazado en el predio de la estación del Tren Solar funciona a plena capacidad

Emplazado en el predio de la estación del Tren Solar, el Mercado funciona a plena capacidad y ya es punto de encuentro entre turismo y economía local.

El Mercado de Maimará, ubicado dentro del predio de la estación del Tren Solar de la Quebrada, se encuentra actualmente funcionando a plena capacidad, consolidándose como un espacio estratégico para el encuentro entre la producción local y los miles de visitantes que recorren la Quebrada.

Impulsado a partir del trabajo articulado entre el Tren Solar de la Quebrada y la Municipalidad de Maimará, este espacio reúne a emprendedores, productores y artesanos locales, quienes encuentran en el mercado una oportunidad para exhibir y comercializar sus productos en uno de los puntos de mayor circulación turística de la región.

La iniciativa forma parte de la visión integral del Tren Solar, que busca no sólo conectar destinos, sino también generar oportunidades de desarrollo económico para las comunidades que integran su recorrido. En este sentido, el mercado representa una herramienta concreta para potenciar el trabajo local, fortalecer las economías regionales y ampliar la experiencia de quienes visitan la Quebrada.

Más servicios en el Tren Solar

Desde su puesta en funcionamiento, el espacio ha experimentado un crecimiento sostenido, acompañando el aumento de pasajeros y consolidándose como una propuesta complementaria a la experiencia ferroviaria. Quienes llegan a la estación pueden acceder a productos regionales, artesanías, elaboraciones gastronómicas y diversas expresiones de la identidad cultural de Maimará.

El Tren Solar de la Quebrada continúa trabajando junto a las comunidades de su recorrido para generar nuevos espacios de integración entre turismo, cultura y producción, promoviendo un modelo de desarrollo que pone en valor el talento, el trabajo y las tradiciones de cada localidad.