Importantes resultados en la lucha contra el narcomenudeo: 23 procedimientos en toda la provincia

Durante una semana se realizaron 23 procedimientos que permitieron detener a 22 personas y secuestrar drogas, vehículos y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Entre el 5 y el 11 de junio, la Dirección General de Narcotráfico, junto a sus Brigadas y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, llevó adelante 23 procedimientos en distintos puntos de la provincia, en el marco de las acciones permanentes de prevención e investigación vinculadas al narcomenudeo y al tráfico de estupefacientes.

Como resultado de los operativos, fueron demoradas y detenidas 22 personas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Además, se logró el secuestro de más de 224 gramos de cocaína y pasta base, 492 gramos de marihuana, plantines de cannabis, teléfonos celulares, balanzas de precisión y motovehículos utilizados en actividades ilícitas.

Procedimientos en toda la provincia

Las intervenciones comprendieron allanamientos en bocas de expendio de drogas, controles preventivos en la vía pública, procedimientos conjuntos con personal uniformado y actuaciones desarrolladas en el ámbito del Servicio Penitenciario de Jujuy.

Estos resultados reflejan el trabajo coordinado y sostenido de las fuerzas de seguridad provinciales en la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo las acciones destinadas a prevenir el delito y resguardar la seguridad de los jujeños.