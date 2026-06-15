Sadir acompañó la Fiesta Provincial del Alfajor y destacó su crecimiento como atractivo turístico y productivo

El gobernador participó de la quinta edición del evento en El Carmen, que reunió a más de 200 emprendedores y 60 productores alfajoreros de distintas provincias.

La ciudad de El Carmen vive una nueva edición de la Fiesta Provincial del Alfajor, una propuesta que año tras año fortalece el turismo, la producción local y el emprendedurismo. En ese marco, el gobernador Carlos Sadir acompañó las actividades y recorrió los distintos espacios junto al intendente Víctor Hugo González.

Durante la jornada del domingo, el mandatario provincial saludó a emprendedores, productores y visitantes que participaron de la quinta edición del festival, que reunió a más de 200 emprendedores y 60 alfajoreros, de los cuales 52 formaron parte del concurso principal.

Impulso a los emprendedores y al turismo

González agradeció la presencia del gobernador y destacó el permanente acompañamiento del Gobierno de Jujuy a las iniciativas que impulsan el desarrollo local.

“Muy agradecido con la presencia del gobernador, que como siempre se da el tiempo para venir a saludar, sobre todo a los emprendedores. Tuvimos un tremendo festival en donde no solamente tenemos gente de la ciudad de El Carmen, sino de toda la provincia y de provincias vecinas”, expresó.

Asimismo, señaló que participan productores y visitantes provenientes de Salta, Buenos Aires y distintos puntos de Jujuy, consolidando a la fiesta como un evento de creciente relevancia regional.

González indicó además que Sadir manifestó su sorpresa por el crecimiento sostenido de la propuesta y alentó a continuar fortaleciendo el evento en futuras ediciones. “Estaba sorprendido de cómo viene creciendo año tras año esta fiesta”, comentó.

El jefe comunal realizó un balance altamente positivo del fin de semana y remarcó el impacto turístico generado en toda la zona. “Fue un fin de semana totalmente turístico para la ciudad de El Carmen. No solamente tuvimos movimiento aquí, sino también en los diques y en distintos puntos de la región. Esto significa que venimos creciendo turísticamente muy bien, acompañados siempre por la Provincia”, afirmó.

La Fiesta Provincial del Alfajor se consolida así como un espacio de promoción para emprendedores, productores y artesanos, generando oportunidades de desarrollo económico y fortaleciendo la identidad cultural y gastronómica de Jujuy.