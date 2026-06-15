Jujuy alcanzó 60% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Más de 13.700 visitantes recorrieron la provincia en el fin de semana largo de junio, generando un impacto económico superior a los $ 3.145 millones.

El movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo permitió a Jujuy alcanzar una ocupación hotelera promedio del 60%, con 13.706 visitantes y más de 24.600 pernoctes en toda la provincia, generando un impacto económico estimado en $ 3.145.058.927.

De acuerdo con los datos relevados por el Ministerio de Cultura y Turismo, la estadía promedio fue de 1,81 noches y el gasto diario por persona fue estimado en $ 127.122.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó que estos resultados reflejan la capacidad de la provincia para sostener la actividad turística durante todo el año y fortalecer las economías regionales.

“Estos números muestran que Jujuy sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan experiencias auténticas, naturaleza, cultura y gastronomía. El turismo continúa generando empleo, movimiento económico y oportunidades en cada una de las regiones de la provincia”, señaló.

En materia de alojamiento, el relevamiento incluyó 435 establecimientos turísticos y 12.347 plazas disponibles. Del total de pernoctes registrados, 14.816 correspondieron a emprendimientos empadronados y 9.877 a establecimientos no empadronados.

Asimismo, 8.234 turistas se alojaron en emprendimientos registrados y 5.472 en establecimientos no empadronados.

La Quebrada fue el destino más elegido del fin de semana largo

La Quebrada registró el mayor nivel de ocupación hotelera de la provincia, alcanzando el 66,7%, por encima del promedio general. Le siguieron los Valles con el 55,6%, las Yungas con el 53,9% y la Puna con el 43,2%.

“Trabajamos junto al sector privado y los municipios para fortalecer la oferta turística en cada región. Los resultados muestran el posicionamiento de nuestros destinos y el potencial de crecimiento que tiene la actividad en toda la provincia”, agregó Posadas.

Los indicadores reflejan el dinamismo del sector y el aporte que la actividad turística continúa realizando al desarrollo económico de Jujuy, consolidando a la provincia como uno de los principales destinos del norte argentino.