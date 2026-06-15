Importante operativo “antipicada” en San Pedro entere la Policía y la Municipalidad

Fue en horas de la madrugada de este lunes cuando efectivos de la Unidad Regional 2 intervinieron en un procedimiento que culminó con secuestro de motocicletas y demora de un sujeto mayor de edad.

El hecho se registró pasada la medianoche, en circunstancias que los uniformados realizaban patrullajes por avenida Presidente Perón, a la altura del arco de ingreso a la ciudad, donde observaron una importante concentración de motocicletas.

Al advertir presencia policial, los conductores emprendieron la fuga en diferentes direcciones, abandonando dos rodados para continuar la huida a pie, logrando la demora de uno de ellos, tratándose de un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad del El Carmen.

Asimismo, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, continúo con las actuaciones administrativas respecto a los motovehículos secuestrados.