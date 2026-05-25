El gobernador Carlos Sadir participó de los festejos patronales en Fraile Pintado en honor a María Auxiliadora y San Isidro Labrador.

El gobernador Carlos Sadir acompañó a la comunidad de Fraile Pintado en su fiesta patronal. De los actos centrales también participaron el vicegobernador Alberto Bernis; el intendente José Mario Cardozo; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, y el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García.

Acompañaron legisladores provinciales; funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial; jefes del Regimiento de Infantería de Montaña 20; autoridades de las fuerzas provinciales y Veteranos de Malvinas; entre otros.

Fraile Pintado celebró sus fiestas patronales

En la jornada especial de este 24 de mayo, Fraile Pintado se vistió de fiesta para honrar a sus Santos Patronos: María Auxiliadora y San Isidro Labrador, bajo la protección de San Juan Evangelista.

Las festividades dieron inicio con un acto protocolar en la plaza central, luego se desarrolló la Eucaristía y posteriormente se cumplió la tradicional peregrinación por el pueblo hasta la avenida Reducción donde se llevó a cabo el desfile cívico militar y gaucho.

En tal contexto, el gobernador expresó su alegría por compartir con la comunidad su celebración y agradeció la invitación del intendente.

“Estamos acompañando a todo el pueblo en esta fiesta patronal en estos momentos difíciles del país, pero con la protección de los Santos Patronos y trabajando mancomunadamente con el intendente estamos avanzando en obras públicas”, indicó Sadir.

A su vez, el mandatario destacó que el camino es seguir acompañando a los municipios en los distintos proyectos en beneficio de cada comunidad.

Finalmente, ponderó el trabajo de repavimentación de la Ruta Nacional N° 34 que potenciará la calidad de vida del Ramal: “es nuestro gran anhelo cumplir con esta gran obra y venimos bien, avanzando. Esperamos que el primer tramo esté listo antes de fin de año”, auguró.

Por su parte el intendente de Fraile Pintado, José Mario Cardozo, señaló que fue un honor recibir al gobernador Sadir y la cúpula de autoridades en la celebración de fe, unión y esperanza que vive la comunidad en la celebración religiosa.

“Su presencia y participación demuestra el acompañamiento y compromiso con nuestra comunidad y tradiciones“, concluyó.