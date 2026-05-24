Gimnasia consiguió un empate en Salta y sigue siendo puntero de la Zona B de la Primera Nacional

Un empate con sabor amargo para Gimnasia y Esgrima de Jujuy en Salta. El “Lobo” igualó 1 a 1 frente a Gimnasia y Tiro en el estadio Gigante del Norte, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

El conjunto jujeño se había puesto en ventaja a los 20 minutos del segundo tiempo con un tanto de David Gallardo, en un partido trabado y muy disputado. Cuando parecía que los tres puntos viajaban para Jujuy, Matías Birge apareció sobre el final para decretar el empate del elenco salteño a los 43 minutos del complemento.

Más allá de la igualdad, el equipo jujeño continúa mostrando solidez y sigue prendido en los puestos de arriba de la Zona B, manteniendo una campaña muy positiva en la temporada. El empate dejó sensaciones encontradas: un punto importante fuera de casa, aunque con la bronca de haber dejado escapar la victoria en los minutos finales.

Durante gran parte del encuentro, el equipo dirigido por Hernán Pellerano mostró orden táctico y carácter para jugar en una cancha complicada. Gimnasia de Jujuy intentó imponer su juego y sostuvo momentos de dominio, aunque el local también generó situaciones y presionó sobre el final.

El empate dejó sensaciones encontradas para el conjunto albiceleste: por un lado, sumar en Salta siempre tiene valor; por el otro, quedó la sensación de que el equipo estuvo cerca de llevarse una victoria clave para seguir consolidándose en los primeros puestos de la Zona B.

Con este resultado, Gimnasia continúa siendo uno de los protagonistas del campeonato y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el ascenso. El equipo jujeño volvió a demostrar solidez defensiva y actitud competitiva en un escenario difícil y con mucha presión ambiental.

Ahora el “Lobo” deberá enfocarse en el próximo compromiso, donde buscará hacerse fuerte nuevamente en Jujuy para seguir sumando en una temporada que ilusiona a los hinchas. Recibirá en la próxima fecha la visita de Nueva Chicago.