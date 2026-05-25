Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 25 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 25 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 69 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del Noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.