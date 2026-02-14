Ruta del Vino de Jujuy: Maimará contará con “apeadero” para el Tren Solar de la Quebrada

El Tren del Vino es una propuesta turística integral para descubrir la Ruta del Vino de Altura jujeña combinando el Tren Solar, viñedos y productores locales.

La Bodega El Bayeh ubicada en la localidad de Maimará está construyendo, con la expresa autorización de las autoridades competentes, un «apeadero», conocido así en el lenguaje ferroviario.

La construcción de este apeadero en esta parte del norte de Jujuy es un paso clave para integrar la experiencia del Tren Solar de la Quebrada con la pujante industria vitivinícola de la zona y además de aportar al turismo provincial.

La Bodega El Bayeh, conocida por su enfoque en la viticultura biodinámica y por rescatar variedades de uva históricas de la región, lo que hace que esta parada sea una de las más sofisticadas del recorrido, integrando paisaje, cultura, gastronomía y producción vitivinícola de altura bajo un enfoque de turismo sostenible.

Impacto para el visitante

Este “apeadero” facilitará que los turistas puedan descender del tren de manera segura, además realizar degustaciones de vinos de extrema altura.

Y continuar su viaje hacia Tilcara o Purmamarca en el servicio, gracias al sistema hop-on hop-off del Tren Solar, que permite a los pasajeros subir y bajar ilimitadamente en sus estaciones (Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara).

¿Qué lo hace un apeadero?

La diferencia un “apeadero” y una «estación» completa, es que esta tiene características muy específicas.

Cuenta con infraestructura mínima: Se limita fundamentalmente al andén (plataforma de hormigón con baldosas podotáctiles amarillas) y, en este caso, una estructura metálica en construcción para un refugio o techo.

Sin gestión operativa: Generalmente, no cuenta con un jefe de estación, venta de pasajes presencial ni desvíos ferroviarios (vías secundarias). Es simplemente un punto de parada en la vía principal.

Función básica: Su único propósito es permitir el ascenso y descenso de pasajeros en zonas donde no se justifica una estación de mayor envergadura.

Lo que observo en la obra:

La obra que realiza Bodega El Bayeh, es una construcción moderna por varios detalles:

Seguridad: Las baldosas amarillas con relieve son para la accesibilidad de personas con discapacidad visual.

Estructura: Las vigas negras en forma de «L» invertida sostendrán el techo del refugio para proteger a los pasajeros del clima.

Esta es una imagen excelente que captura el progreso de la infraestructura turística en la Quebrada de Humahuaca.

Detalles de la obra:

Diseño Moderno: Las estructuras metálicas en forma de «L» invertida sugieren un refugio de diseño minimalista que no obstruirá la vista panorámica de la Paleta del Pintor, el icónico cerro de Maimará.

Accesibilidad: Ya se nota la instalación de baldosas podotáctiles (amarillas y rojas) en el borde del andén, cumpliendo con las normativas de seguridad y accesibilidad universal para los pasajeros.

Ubicación Estratégica: Al permitir el descenso directo hacia la Bodega El Bayeh, se fomenta el «turismo de cercanía» y se potencia la economía local sin necesidad de traslados vehiculares adicionales.