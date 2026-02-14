Detienen a un hombre que estafó a 20 cordobeses con un viaje al Carnaval de Jujuy

La Policía lo aprehendió con más de 500.000 pesos en su poder, aunque damnificados afirman que entre todos pagaron cifras superiores.

Cuando este viernes la Plaza de la Intendencia de la ciudad de Córdoba comenzó a poblarse de gente, pocos sospechaban que era un punto de quiebre de una presunta estafa.

Es que más de veinte personas se alistaban para viajar rumbo al Carnaval de Jujuy, después de contratar un servicio a un privado.

Con el avance de las horas, sin colectivos a la vista ni respuestas del responsable, un hombre de 51 años, la decepción se multiplicó.

La rápida denuncia al acusado, un profesor de trekking, permitió que las autoridades policiales lo detengan, para realizar las investigaciones pertinentes.

De manera oficial, se informó que logró ser aprehendido, con “más de medio millón de pesos” en efectivo en su poder.

El operativo se llevó adelante en un domicilio de barrio Alberdi de la Capital.

El “pack del viaje” ofrecido vía redes sociales nunca tuvo una cobertura.

