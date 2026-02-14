Elecciones en el CEC: Importantes propuestas de la lista Azul “Renovación Mercantil”

Esta jornada electoral ha despertado mucho interés, sobre todo en el circuito comercial de la provincia de Jujuy, no solamente en la Capital, sino también gran parte del interior donde también cuenta con asociados el CEC.

Juan Gómez, es candidato a subsecretario general en las elecciones del Centro Empleados de Comercio por la lista Azul “Renovación Mercantil” se refirió sobre las elecciones del próximo 19 de febrero y acompaña a Roxana Ramos candidata a Secretaria General.

Con una campaña permanente en distintos puntos de la provincia de Jujuy se refirió el candidato como los reciben integrantes de la familia mercantil, “estuvimos recorriendo toda la Capital jujeña, también fuimos a ciudad Perico, llegamos hasta La Quiaca, El Carmen. Casi todos tienen la misma problemática o el mismo reclamo, sobre todo en el tema salud, ya que ven una ausencia grande del sindicato, también hay muchas cosas por mejorar con respecto a la obra social y nosotros lo que tenemos es una fuerte propuesta en lo que es la salud”.

Sobre esto agregó, “queremos modernizar los consultorios que tenemos acá en Capital y también tratar de ampliar la cartera de profesionales, ya que tenemos una cantidad muy baja en los consultorios. También equipar ya que hay muchos compañeros que ahora, por ejemplo, a poco del inicio de clases, casi la mayoría de los colegios, no son todos, están pidiendo que se hagan un electrocardiograma. Entonces la idea es comprar el equipo de ecógrafos, que la atención sea gratuita para el afiliado, cosa de no cobrar arancel, en odontología también, ya que por ahora en los consultorios lo único que se trata son curaciones”.

También señaló el referente, “hay muchos compañeros que tienen hijos y necesitan por ejemplo bracket y eso no está cubierto o directamente no se lo realiza en el sindicato. El tema en el plano educativo, hay algo muy importante que tiene que ver con la propuesta, que es triplicar el bono escolar. Esto significa un apoyo para los estudiantes de nivel primario y secundario. Es una necesidad, ya que a muchos de los hijos de los afiliados no lo tenían contemplado, es una necesidad y una gran ayuda que le queremos aportar a la familia mercantil”.

En otra parte de la nota expresó Gómez, “son muchas las propuestas, dentro del ámbito gremial en sí, ya se sabe esto que evoluciona todo, las mismas carreras académicas también van actualizándose y ponemos foco en ese sentido, capacitación en derechos laborales para que conozcan más los derechos y también, por supuesto, su recibo de sueldo. Importantísimo este inculcarle a los próximos jóvenes que también van a estar dentro del circuito comercial”.

Ampliando sobre esto dijo, “es fundamental que los compañeros sepan leer sus recibos de sueldo, sepan qué es lo que le tienen que pagar, sepa dónde tiene que aparece el pago de las horas extras, en los feriados muchos compañeros no saben que en un feriado nacional se le tienen que abonar el doble. Algunas empresas le pagan como un día simple. Pero eh es fundamental acompañar al trabajador también desde el ámbito gremial. Tendremos el asesoramiento gratuito. Son muchas cosas interesantes que tenemos para brindar al afiliado”.

Sobre la campaña que están realizando manifestó, “tuvimos un gran apoyo de la gente de de La Quiaca, en Perico, San Salvador, nos sentimos con buen apoyo de la gente. Nuestra candidata a secretaria general es Roxana Ramos, es una mujer decidida, valiente y con la que nos sentimos muy apoyados además tenemos compañeros en la lista que pertenecen al comercio, son activos y se formó un gran equipo de trabajo que quiere trabajar para la gente, para los compañeros mercantiles”.