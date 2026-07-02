Fue uno de los mayores despliegues de armamento aéreo sobre territorio ucraniano en los últimos meses. Rusia volvió a atacar Kiev, casi 20 muertos.

Rusia lanzó en la madrugada de este jueves uno de los ataques más intensos contra Kiev desde el inicio de la guerra, según informaron medios internacionales consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

La ofensiva combinó casi 500 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero, en una nueva escalada que volvió a poner a la capital ucraniana bajo fuego constante y en estado de máxima alerta.

Según las autoridades ucranianas, el bombardeo dejaba al menos 17 víctimas fatales, mientras que los equipos de emergencia trabajaban entre edificios derrumbados, incendios y zonas residenciales devastadas.

La magnitud del ataque obligó a miles de personas a refugiarse en estaciones de metro y búnkeres improvisados.

El operativo

El operativo ruso incluyó 74 misiles y 496 drones, una cifra que marca uno de los mayores despliegues de armamento aéreo sobre territorio ucraniano en los últimos meses, según profundiza el sitio Newsweek Argentina.

Aunque las defensas antiaéreas lograron interceptar buena parte del ataque, varios proyectiles impactaron en distintos distritos de Kiev y en otras regiones del país.

Agencia NA