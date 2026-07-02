«El secreto de la Virgen de Luján»: Su primer custodio fue esclavo de Cabo Verde

La historia de casi 400 años tiene como protagonista a la Virgen de Luján, símbolo de fe de la Selección, y a un hombre nacido en la región de Cabo Verde que fue su primer custodio.

En la antesala del partido entre Argentina y Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026, salió a la luz una curiosa historia que conecta a ambos países mucho antes de que existiera el fútbol. El nexo tiene casi cuatro siglos de antigüedad y gira en torno a la Virgen de Luján, patrona de Argentina y una imagen que acompaña a la Selección en cada uno de sus partidos.

La tradición comenzó hace más de 25 años por iniciativa del histórico utilero Mario Di Stefano, quien lleva una imagen de la Virgen de Luján a cada concentración de la Albiceleste.

La estatuilla viajó también al Mundial de Qatar 2022 y, tras la derrota frente a Arabia Saudita, formó parte de un ritual que incluyó mantener una vela encendida durante toda la competencia. En Estados Unidos, la imagen volvió a instalarse en el vestuario del equipo de Lionel Scaloni.

La conexión con Cabo Verde aparece al remontarse al origen de la devoción por la Virgen de Luján. A comienzos del siglo XVII, una imagen de la Inmaculada Concepción llegó desde Brasil con destino a Santiago del Estero, pero la carreta que la transportaba se detuvo inexplicablemente a orillas del río Luján. El episodio fue interpretado como un milagro y dio origen a una de las principales advocaciones marianas del país.

Quien quedó a cargo de custodiar esa imagen fue Manuel Costa de los Ríos, conocido como el Negro Manuel, un hombre nacido en la costa noroeste de África, en una región cercana a las actuales islas de Cabo Verde. Tras ser capturado y llevado como esclavo al Río de la Plata, dedicó más de 50 años al cuidado de la Virgen, manteniendo encendida la lámpara de aceite del santuario y asistiendo a los peregrinos. Con el tiempo se convirtió en una figura central de la historia religiosa argentina y actualmente existe un proceso para su beatificación.

Así, el partido que este viernes enfrentará a Argentina y Cabo Verde también tendrá un costado simbólico. Mientras la Selección busca el pase a cuartos de final con la imagen de la Virgen de Luján presente en su vestuario, la historia recuerda que el primer guardián de esa advocación mariana nació precisamente en la tierra de su rival.

(Cadena3)