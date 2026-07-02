«Infierno en Europa»: Se derriten semáforos y adaptan edificios contra el calor

La histórica ola de calor colapsa los servicios y la salud en el continente. En Alemania, las casas retienen el calor y aumentan las internaciones pediátricas.

Europa enfrenta una de las crisis climáticas más severas de su historia reciente, transformando el verano en un escenario crítico que va más allá de las altas temperaturas.

Lo que comenzó como una temporada estival agobiante se convirtió en una emergencia sanitaria y de infraestructura que afecta el normal funcionamiento de los servicios públicos en países como Alemania, España y Bélgica, obligando a las principales capitales a tomar medidas inéditas para proteger a la población.

El impacto en la infraestructura de transporte encendió las alarmas de las principales capitales. En los últimos días, los sistemas ferroviarios de Alemania y Bélgica sufrieron severas interrupciones debido a que las juntas de los rieles comenzaron a ceder y deformarse por el impacto térmico directo.

En el caso de España, la situación obligó a ciudades como Madrid y Barcelona a improvisar «áreas de frío» en edificios culturales de hasta siete pisos de altura, acondicionados con vegetación para que los ciudadanos puedan refugiarse y dormir la siesta durante las horas de canícula (calor más fuerte) más crítica.

El drama en el territorio alemán

La situación es especialmente compleja en el norte de Europa, una región cuyas construcciones no están diseñadas para el calor extremo.

El médico argentino Santiago Castagna, residente en Alemania desde fines de 2019 y quien actualmente trabaja en la región ubicada sobre la autopista A2 que conecta Berlín con Ámsterdam, graficó el impacto de este fenómeno sin precedentes.

«Fue algo sin precedentes, la verdad. Desde hace siete años que vivo acá y nunca tuvimos un calor tan agobiante. Las casas en Alemania, en general, están preparadas para contener el calor porque es un lugar frío y húmedo. Los techos no tienen el mejor aislamiento para aislar el calor, sino para contenerlo; dentro de las casas estaba insufrible», relató a Cadena 3 Castagna, quien registró temperaturas de hasta 46 grados dentro de los automóviles y marcas de hasta 35 grados a la medianoche dentro de los hogares.

El colapso no solo es estructural, sino también cinematográfico y alarmante en la vía pública. «He visto fotos que me han mandado amigos de semáforos derretidos, tachos de basura deformados del calor directamente y carteles en la calle. Parece una película de terror, porque ¿quién va a pensar que se va a derretir un semáforo?», describió el profesional de la salud.

Alerta sanitaria en pediatría

El mayor peligro, sin embargo, radica en el riesgo sanitario real para una población civil que carece de preparación y de recursos de climatización, como el aire acondicionado, en el ámbito doméstico. El impacto ya se siente con fuerza en las guardias de los hospitales europeos.

«Estoy trabajando en el área de pediatría y tuvimos en esta semana varios chicos con deshidratación. Tienden a tomar poco, con estos calores transpiran mucho más y, si encima tienen fiebre por alguna infección, se deshidratan muy rápido. Hubo más chicos internados de lo normal por esta misma razón», advirtió el médico argentino.

Los expertos coinciden en que la infraestructura de gran parte del continente, considerada modelo hasta hace unos años, comenzó a quedar obsoleta frente a las nuevas exigencias del cambio climático, anticipando que estas contingencias severas pasarán de ser una anomalía a convertirse en la nueva normalidad de los veranos europeos.

(Cadena3)