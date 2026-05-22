Rusia denunció un ataque de Ucrania contra un centro universitario: Hay muertos y heridos

Varias personas permanecían atrapadas bajo los escombros.

Cuatro personas murieron y 40 resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos contra edificios educativos y una residencia estudiantil en la región de Luhansk la madrugada de este viernes, informó la Comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova.

El Ministerio de Emergencias de Rusia indicó que un ataque con drones a gran escala durante la noche impactó el campus del Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Luhansk, provocando el derrumbe de una residencia estudiantil.

Un total de 86 estudiantes de entre 14 y 18 años, junto con un miembro del personal, se encontraban dentro del edificio en el momento del ataque.

Los heridos

Cuarenta personas recibieron asistencia médica tras el ataque, entre ellas 14 menores, declaró la ministra regional de Salud, Natalia Paschenko, a los medios locales.

“El edificio de cinco pisos se derrumbó hasta el segundo piso”, informó Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia.

Añadió que cuatro drones participaron en el ataque contra las instalaciones administrativas y la residencia estudiantil del colegio.

Varias personas permanecían atrapadas bajo los escombros mientras se verificaba el número de muertos y heridos, declaró Petrenko.

El Ministerio de Educación de Rusia envió especialistas para brindar apoyo psicológico de emergencia a los sobrevivientes y a las personas afectadas en la universidad. #AgenciaNA