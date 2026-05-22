Marcelo Bielsa deja Uruguay: ¿Volverá a dirigir a Newell’s?

El histórico entrenador rosarino confirmó que dejará la Selección de Uruguay después del Mundial 2026 y en el mundo leproso volvió a encenderse una ilusión que nunca desaparece.

La noticia sacudió al fútbol sudamericano y rápidamente repercutió en Rosario. Marcelo Bielsa confirmó que dejará la conducción de la Selección de Uruguay una vez finalizado el Mundial 2026 y, aunque no dio pistas sobre su futuro, en el universo leproso volvió a instalarse una pregunta inevitable: ¿puede el Loco regresar algún día a dirigir a Newell’s Old Boys?

Bielsa es mucho más que un entrenador para Newell’s. Surgido de las inferiores rojinegras, construyó una identificación única con el club y dejó una huella imborrable tanto por sus títulos como por su legado futbolístico. Campeón con la Lepra a comienzos de los 90 y finalista de la Copa Libertadores 1992, transformó una manera de jugar y de entender el fútbol. Su influencia fue tan profunda que el estadio del Parque Independencia lleva oficialmente su nombre desde 2009.

Más allá de los logros deportivos, el vínculo emocional entre Bielsa y Newell’s nunca se rompió. El entrenador donó millones de dólares para la construcción del hotel Jorge Griffa en Bella Vista y siempre mantuvo gestos de pertenencia hacia el club que lo formó. Cada vez que su nombre aparece libre en el mercado, la ilusión de los hinchas vuelve a encenderse, incluso aunque el propio Bielsa jamás haya alimentado públicamente esa posibilidad.

La situación actual en Uruguay también alimenta las especulaciones. Tras un comienzo prometedor, el ciclo del Loco perdió fuerza luego de la Copa América 2024 y quedó marcado por críticas internas, cuestionamientos públicos y las explosivas declaraciones de Luis Suárez. Aunque logró clasificar al Mundial, el desgaste del proceso parece evidente y el anuncio de salida terminó por abrir definitivamente el debate sobre su próximo destino.

Por ahora, no existe ninguna negociación ni indicio concreto de un regreso a Rosario. Pero en Newell’s saben que Bielsa ocupa un lugar diferente al de cualquier otro entrenador. Su nombre representa identidad, pertenencia y una parte esencial de la historia rojinegra. Y aunque el Loco siempre se movió lejos de la lógica y de las especulaciones, en el Parque la ilusión nunca descansa del todo.

(Cadena3)