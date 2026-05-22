Mañana, sábado 23 de mayo, a las 10:00 horas, se realizará en Lisandro de la Torre Nº 878 el Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda.

Se trata de un espacio plural y abierto a toda persona o institución que sostiene que la vivienda es un derecho y no una mercancía.

El encuentro busca reunir a vecinos, organizaciones sociales, territoriales, instituciones y a toda persona comprometida con el derecho al hábitat popular en la provincia de Jujuy, en el marco del debate legislativo por la Ley de Acceso Digno al Hábitat.

El Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda surgió en Jujuy como un espacio multisectorial integrado por organizaciones sociales, vecinales, gremiales y comunitarias que buscan impulsar políticas públicas para enfrentar la crisis habitacional en la provincia.

Entre sus principales objetivos se encuentra promover el tratamiento legislativo de la denominada Ley de Acceso Digno al Hábitat y reclamar medidas urgentes frente al déficit de viviendas que afecta a miles de familias jujeñas.

Informaron que la participación al Foro es libre y gratuita.