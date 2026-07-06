Roberto Martínez confirma su salida de Portugal tras el Mundial 2026

La aventura de Roberto Martínez al frente de Portugal llegó a su final.

Tras la eliminación de la selección lusa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entrenador español confirmó que no continuará en el cargo, poniendo fin a un proceso de tres años y medio en el que conquistó la UEFA Nations League y dirigió 45 partidos con el combinado nacional.

Aunque la derrota frente a España puso punto final al sueño mundialista, Martínez dejó claro que su decisión no respondió únicamente al resultado. El técnico explicó que su contrato concluía con el torneo y que, al no conseguir el principal objetivo, consideró que era el momento adecuado para cerrar el ciclo.

¿Por qué Roberto Martínez deja la selección de Portugal?

Después del encuentro, el entrenador confirmó en conferencia de prensa que su etapa había terminado y explicó que nunca contempló prolongar su estancia si no lograba conquistar la Copa del Mundo.

«Es cierto que este es mi último partido con la selección de Portugal», reconoció el estratega, quien aprovechó para agradecer el respaldo de la afición, los jugadores, la Federación Portuguesa de Futbol y todo el cuerpo técnico que lo acompañó durante su gestión.

Martínez también aseguró que la eliminación no cambia la valoración que hace del trabajo realizado. Recordó que Portugal mantuvo una gran regularidad durante su mandato y destacó el compromiso mostrado por el grupo desde su llegada.

(postadeportes)