Quedaron habilitados los dos carriles del puente sobre el río Chijra

Vialidad de la Provincia abordó la afectación de una losa de aproximación del terraplén, y durante esta tarde el tránsito por el puente quedó habilitado.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) finalizó trabajos sobre la afectación de un paño de la losa de aproximación del terraplén del puente en avenida Balbín, sobre el río Chijra, en la Capital, dejando habilitado el tránsito en el puente.

El puente conserva su seguridad estructural

Los trabajos iniciaron una vez que los equipos de la DPV constataron que la afectación del paño se debió a una filtración de agua que hizo ceder parte del material fino, provocando que cediera hacia abajo ese sector, y también, tras constatar que ya no hay filtraciones activas y que la estructura y su relación con la funcionalidad del puente no estaba afectada.

Lo anterior se dio en horas del mediodía, tras que la DPV también lograra el retiro del vehículo que había quedado en el sector afectado y, con sus equipos profesionales, verificara la seguridad estructural del puente. La recomposición de ese sector del terraplén se dio con equipos de la DPV y finalizaron con la habilitación total del tránsito en el puente.

Hugo Ponce, presidente del Directorio de la DPV, explicó que las tareas que se dieron fueron las oportunas y precisas, y que en lo sucesivo de trabajará en la recomposición de la losa de hormigón, como también en el monitoreo del sector en torno a filtraciones y terreno.