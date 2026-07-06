El equipo de auxiliares a bordo de Tren Solar se capacitó en el curso de Guardatrén

El equipo del Tren Solar participó de la capacitación de Guardatrén, dictada por la Unión Ferroviaria, para garantizar un servicio seguro y de calidad.

El Tren Solar de la Quebrada continua trabajando en la mejora continua del servicios en esta oportunidad con la puesta en marcha de la capacitación de Guardatrén para todo el personal a bordoCon el objetivo de fortalecer la calidad y seguridad del servicio.

Durante 1 mes, todos los auxiliares a bordo del Tren Solar de la Quebrada realizaron el curso de Guardatrén, una capacitación específica dictada en el marco del programa de Formación y Capacitación Ferroviaria de la Unión Ferroviaria, a través del Instituto de Formación, Capacitación y Estudios Ferroviarios «6 de Octubre» (IFCEF).

El curso, tuvo una duracion de un mes y estuvo aa cargo del instructor Diego Lobos. Su objetivo general es que los auxiliares puedan aplicar los procedimientos reglamentarios para el despacho y la corrida de servicios de trenes, priorizando la prestación de un servicio eficiente y seguro conforme a la normativa vigente.

El Tren Solar en busca de la mejora continua

La propuesta se organiza en torno a tres ejes centrales que atraviesan el rol del guardatrén: jefe operativo, fiscalizador a bordo y representante del ferrocarril. A lo largo del programa se abordaron contenidos como el despacho y circulación de trenes, la señalización ferroviaria, el abordaje de pasajeros y control de boletos, y los protocolos frente a contingencias y accidentes, entre otros temas.

Con esta capacitación, el Tren Solar de la Quebrada reafirma su compromiso con la formación y la mejora continua de su personal, garantizando un servicio de calidad, seguro y con un fuerte enfoque en la atención al pasajero.

De sta manera los auxiliares del Tren Solar se convertiran luego de las instancias de evaluacion de los primeros guardatrenes de Jujuy.