River derrotó a Huracán a puro penal y polémica en el debut de “Chacho” Coudet

Fue 2-1 en el Tomás Ducó. Driussi y Montiel, desde los 12 pasos, anotaron los goles para “El Millo”. Quintero marró un penal. “El Globito” empató de manera transitoria con un tanto de pena máxima de Caicedo.

River construyó este jueves a la noche una victoria de peso en el estadio Tomás Adolfo Ducó y arrancó con el pie derecho la etapa de Eduardo «Chacho» Coudet como entrenador: superó 2-1 a Huracán en un partido de alto voltaje por el Torneo Apertura.

El equipo de Núñez golpeó primero con Sebastián Driussi, a los 27 minutos, sufrió el empate de Jordy Caicedo de penal en el cierre del primer tiempo y terminó resolviéndolo en el tramo final con otro penal, esta vez convertido por Gonzalo Montiel.

El comienzo mostró a un River con intención de asumir el protagonismo, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. Huracán, intenso y atento para salir rápido, intentó discutirle la iniciativa. En ese contexto, el visitante encontró la apertura a los 27 minutos: Driussi capitalizó una acción ofensiva y puso el 1-0, firmando además el primer gol de la era Coudet.

Cuando parecía que «El Millonario» se iba al descanso en ventaja, el partido volvió a equilibrarse. En tiempo agregado de la primera parte, Caicedo anotó de penal el 1-1 y dejó todo abierto para un complemento que terminó siendo todavía más áspero y dramático.

En la segunda mitad, River tuvo la gran chance de volver a adelantarse a los 20 minutos, cuando Nicolás Ramírez sancionó penal por una infracción sobre Ian Subiabre. Juan Fernando Quintero, recién ingresado, se hizo cargo de la ejecución, pero Galíndez le contuvo el remate y sostuvo a Huracán en partido.

Lejos de apagarse, el encuentro levantó temperatura. A los 31 minutos del complemento, el VAR llamó al árbitro por una mano de Emmanuel Ojeda dentro del área de Huracán. En medio de las protestas y los empujones, Facundo Colidio y Lucas Carrizo fueron expulsados por conducta violenta, en una secuencia que alteró todavía más el cierre del juego.

Después de varios minutos de tensión, Montiel asumió la responsabilidad desde los doce pasos y a los 85 minutos marcó el 2-1 definitivo para River.

Huracán fue con empuje en los últimos instantes, incluso con una chance clara de Luciano Giménez en el descuento, pero el conjunto visitante resistió y se quedó con tres puntos valiosos en una noche caliente de Parque Patricios.

