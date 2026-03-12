Desde mañana viernes rige un nuevo aumento en el transporte público de pasajeros

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población que a partir del viernes 13 desde las 8:00 hs. comienza a regir la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros según el siguiente detalle:

-San Salvador de Jujuy: $1.272,44

-San Salvador de Jujuy a Reyes: $1.272,44

-San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1.463,68

-San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes: $1.654,06

-San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1.463,68

-San Salvador de Jujuy a Yala: $1.654,06

-San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1.845,29

-San Salvador de Jujuy a Lozano: $ 1.845,29

-San Salvador de Jujuy a León: $ 2.035,67