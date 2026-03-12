Manzur continúa con la agenda de trabajo en territorio recorriendo hospitales y CAPS del interior

La jornada de trabajo incluyó un recorrido por el Hospital Guillermo C. Paterson y CAPS Ramón Ortega junto a equipos del Nivel Central, a fin de proyectar mejoras y fortalecer la articulación con el municipio.

En una nueva jornada de trabajo en territorio, el ministro de Salud, José Manzur, realizó un recorrido por el Hospital “Guillermo C. Paterson” y CAPS “Ramón Ortega” del barrio Patricios de San Pedro junto al equipo de Nivel Central, instancia que permitió relevar el funcionamiento de los servicios, dialogar con el equipo, conocer las mejoras en ejecución y analizar necesidades para continuar fortaleciendo la atención a la comunidad.

Durante la visita se llevaron adelante reuniones con autoridades del hospital, gremios y recorridas por diferentes áreas del establecimiento con el objetivo de conocer de primera mano las condiciones, las prácticas que se realizan y las demandas del sistema sanitario en la región. Estas visitas forman parte de una agenda territorial que se desarrolla en distintos puntos de la provincia para acompañar el trabajo de los equipos de salud y planificar mejoras.

“Estamos recorriendo los hospitales y puestos de salud de la provincia para observar cómo se está trabajando, qué servicios se están brindando y cuáles son las necesidades. La salud es una tarea dinámica que requiere atención permanente sobre la infraestructura, el recurso humano y el fortalecimiento de los servicios”, expresó el ministro Manzur.

En el marco de la agenda en San Pedro, el titular de la cartera sanitaria también mantuvo un encuentro con el intendente Julio Bravo, con quien recorrió instalaciones del hospital y avanzó en una agenda de trabajo conjunta orientada a la mejora de los puestos de salud de la zona. “Queremos agradecer al intendente porque ya estamos encarando acciones conjuntas entre el municipio y el Ministerio para avanzar en la refacción de puestos de salud que lo necesitan, siempre con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad de atención para la comunidad”, agregó.

Asimismo, durante la visita se concretó la entrega de computadoras destinadas a fortalecer el trabajo de los equipos de salud y avanzar en la implementación de la historia clínica digital, herramienta que permite optimizar la gestión de la información sanitaria y acompañar la transformación digital del sistema público de salud. En ese sentido, Manzur destacó que “existe una decisión firme del Gobierno de la provincia de continuar invirtiendo en infraestructura, tecnología y equipamiento sanitario. Próximamente estaremos incorporando nuevo equipamiento para los puestos de salud y reforzando especialmente la Atención Primaria de la Salud”.

Entre las prioridades identificadas para el Hospital Paterson se encuentra la refuncionalización de la guardia y la mejora de equipamiento en servicios específicos, acciones que permitirán optimizar la atención cotidiana de la población del Ramal.

Vigilancia y prevención de dengue y chikungunya

En paralelo, el Ministerio de Salud continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención frente a enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue y chikungunya, con monitoreo permanente en territorio y trabajo articulado con municipios y equipos sanitarios. Estas estrategias incluyen tareas de control vectorial, sensibilización comunitaria y seguimiento epidemiológico, reforzando la respuesta sanitaria en cada región de la provincia y promoviendo la participación activa de la comunidad en las medidas de prevención.

Formación médica en Jujuy

Asimismo, se destacó el avance de la carrera de Medicina que se dictará en la provincia, iniciativa que permitirá fortalecer la formación de profesionales en el territorio y contribuir al desarrollo del sistema sanitario local. En ese marco, el ministro confirmó que el inicio de la carrera está previsto para el próximo lunes 16, marcando un paso importante para la formación de médicos en Jujuy y para el fortalecimiento del sistema público de salud a largo plazo.