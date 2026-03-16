Ricardo Montaner y su búsqueda de “sosiego”: La reflexión del artista

El cantante compartió una reflexión sobre la presión de la vida pública, su decisión de frenar la carrera y la importancia de volver a encontrarse con uno.

En medio de un momento de intimidad con su público, Ricardo Montaner tomó la palabra y compartió una reflexión personal sobre la necesidad de frenar el ritmo de la vida y buscar “sosiego”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de sus redes sociales, el artista relató una conversación con una persona cercana que atravesaba un momento difícil y explicó por qué él mismo decidió detener su carrera durante un tiempo.

“Escúchalo, escúchalo y calla, deja que le hable hasta que termine. Y luego, si te fue a buscar es porque espera que digas algo”, comenzó el cantante al contar cómo abordó ese diálogo con su amigo, quien le confesó que tenía “todo revuelto en la vida”.

Montaner respondió desde su propia experiencia y recordó que hace algunos años vivía una situación similar, con un ritmo vertiginoso que lo llevó a tomar una decisión importante: “Vives la vida en una vorágine constante, como la que vivía yo hace tres años atrás, casi un año antes de decidir parar y no cantar por mucho tiempo”.

El músico contó que esa decisión sorprendió incluso a su familia: “Se lo conté a mi esposa, que es la que sabe todo. Mis hijos no entendían. Nadie entendía”. También aclaró que su pausa no respondió a una estrategia profesional.

“No fue una estrategia de marketing. Yo paré porque necesitaba lo mismo que tú estás necesitando, que se llama sosiego”, afirmó.

Durante su mensaje, Montaner definió ese concepto como un freno necesario frente al ritmo de la vida: “Sosiego es frenar. Frenar a todo lo que en este momento está volteando tu vida de patas para arriba”.

El cantante sostuvo que ese tiempo de pausa le permitió mirar hacia adentro: “Sosiego es pausa, tranquilidad. Entrar en ti, hurgar en tu mente, en tus sentimientos, en tu corazón, en tu espíritu, y darte cuenta qué es lo que verdaderamente te hace falta y cómo vas a salir de abajo”.

En su reflexión, también se refirió a la presión que muchas personas sienten por las expectativas de los demás: “Todo el mundo exige de mí, todo el mundo espera de mí y yo nunca pienso en mí. Estoy disponible para todos. No sé si los demás están disponibles para mí”.

Antes de cerrar, el artista dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan momentos de crisis o saturación emocional: “Si están empujados por todo lo que sucede alrededor de ustedes, busquen ese sosiego, el mismo que yo encontré hace tres años cuando paré de cantar”.

Montaner explicó que esa pausa tuvo un efecto profundo en su vida personal y espiritual: “Me encontré conmigo, me encontré nuevamente con Dios. Volví a entender que el verdadero sentido de la vida lo encuentras cuando tienes sosiego”.

El cantante cerró su reflexión con una referencia espiritual sobre la fe y la gratitud cotidiana: “El verdadero sentido de la vida lo encuentras cuando estás a los pies del Creador, del dueño de todas las luces, del que nos ilumina todos los días aunque ni siquiera nos damos cuenta”. #AgenciaNA