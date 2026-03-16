Muerte, hecho de sangre, personas detenidas y accidente de tránsito durante el fin de semana en San Pedro

Hubo robos, hechos de sangre, accidentes, multas, recuperos de vehículos. Son partes de los hechos más relevante del fin de semana en San Pedro.

Durante el fin de semana, la Unidad Regional N° 2 de San Pedro de Jujuy, bajo la supervisión del Comisario Pablo Acosta, desplegó operativos preventivos y atendió distintos hechos de relevancia en la ciudad, incluyendo robos, agresiones, accidentes de tránsito y recuperos de vehículos.

Agresiones con arma blanca

El día viernes, en horas de la madrugada, la policía fue alertada por el 911 sobre un hombre de 24 años herido con arma blanca en la calle Cabo Espinosa, a la altura de las vías. La víctima fue trasladada al nosocomio local, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones, que habrían sido ocasionadas durante una gresca entre amigos.

El sábado al mediodía, la Brigada de Investigaciones realizó un allanamiento en el barrio Los Lapachos, donde se detuvo a una persona vinculado con el hecho. Se secuestraron elementos involucrados en la causa, que continúa bajo investigación.

El domingo por la noche, en la calle Gobernador Tello, un hombre de 40 años fue agredido con un arma blanca durante una disputa con un amigo por una deuda. La víctima fue trasladada al hospital local con una herida cortante en el pecho. Posteriormente, personal policial detuvo al agresor en la avenida Hipólito Irigoyen, quien se encontraba acompañado de una mujer a bordo de un automóvil.

Actuaciones de prevención y recorridos nocturnos

Durante un patrullaje de rutina, el Cuerpo de Infantería detectó tres sujetos con objetos sospechosos en el barrio Papa Francisco. Dos de ellos se dieron a la fuga, mientras que uno fue interceptado y trasladado a la comisaría correspondiente para esclarecer la procedencia de los elementos.

Accidentes de tránsito

El sábado por la mañana, se registró un accidente en la Ruta Nacional 34, a la altura del puente del San Juan. El siniestro involucró una camioneta con dos hombres y dos mujeres y un camión con tres hombres. Los ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones que requirieron traslado al hospital local, pero quedaron fuera de peligro. Los conductores se sometieron a pruebas de alcoholemia, resultando negativas.

Controles, multas y detenidos

Durante el fin de semana, se labraron 18 actas contravencionales, incluyendo tres por infracciones al Código de Convivencia y Seguridad. Además, 19 personas fueron demoradas por distintos motivos, entre ellos violencia de género y embriaguez notoria.

Se llevaron a cabo dos búsquedas, donde un menor de 10 años fue hallado gracias a la colaboración familiar, mientras que permanece activa la búsqueda de una mujer desaparecida desde el 11 de marzo.

Recupero de vehículos

El personal motorizado de la Unidad Regional N° 2 recuperó dos motocicletas sustraídas en fechas anteriores. Una fue hallada en el casco céntrico de San Pedro y la otra en un barrio periférico, restituyéndose los mismos a sus propietarios.