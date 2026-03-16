Muerte de una joven en Libertador: Mañana se realizará la autopsia

La investigación de este hecho está encabezada por el Fiscal, Ernesto Lian Resúa.

El Ministerio Público de la Acusación informa que, en el marco de la investigación por la muerte de una mujer de 29 años identificada como Lorena Serrano, mañana, martes 17 de marzo, se llevará a cabo la autopsia con el objetivo de establecer la causa del fallecimiento.

El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo de 2026, cuando la joven sufrió una descompensación acompañada de un cuadro de convulsiones mientras se encontraba en el domicilio de un familiar.

Según el examen preliminar realizado por el médico policial interviniente, el cuerpo no presentaba lesiones externas visibles. En ese contexto, el procedimiento forense constituye una instancia clave para determinar las causas del deceso y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Asimismo, se informa que ya se cumplieron los plazos legales correspondientes para que las partes involucradas designen a sus peritos de control, garantizando así la transparencia del procedimiento forense que se realizará en las próximas horas.