La psicología afirma que las personas que saludan al entrar a un comercio «no sólo son educadas»

Aunque parece un gesto simple, este hábito cotidiano puede influir en la forma en que nos relacionamos con los demás y en cómo somos percibidos por nuestro entorno.

Entrar a un comercio y saludar parece un gesto menor, casi automático. Sin embargo, la psicología sostiene que ese simple “buenos días” o “hola” esconde mucho más que buena educación: es una muestra de inteligencia social, empatía y autoconfianza.

En la vida cotidiana, no es raro ver a personas que entran a un comercio y van directo a lo suyo, sin mirar ni saludar a nadie. Otros, en cambio, no pueden evitar lanzar un saludo apenas cruzan la puerta. ¿Por qué algunos lo hacen y otros no? ¿Qué dice la ciencia sobre este pequeño ritual social?

El poder de un saludo: lo que revela sobre vos

Según la psicología, saludar al ingresar a un local es una señal clara de habilidades sociales. No solo demuestra cortesía, sino que también indica que la persona reconoce la presencia de otros y acepta las reglas no escritas de convivencia.

La Dra. Vanessa LoBue, profesora de psicología en la Universidad Rutgers, explicó que este tipo de interacción breve con desconocidos genera bienestar y una sensación agradable en el cerebro. “Las investigaciones muestran que saludar al ingresar es más probable que resulte agradable que incómodo. Además, suele ser bien recibido y nos ayuda a sentirnos conectados”, detalló la especialista.

Un estudio clásico del investigador Nicholas Epley demostró que quienes se animaron a hablar con un desconocido durante un viaje en tren terminaron teniendo una experiencia mucho más positiva que quienes no lo hicieron. “Subestimamos constantemente el valor de los pequeños gestos de amabilidad, tanto hacia desconocidos como hacia personas conocidas”, concluyó LoBue.

Por qué saludar es mucho más que una formalidad

Un simple “hola”, “buenos días” o incluso un elogio casual comunican respeto y consideración por los demás. Es una forma de reconocimiento y de entender que los otros son iguales a nosotros.

Cuando alguien saluda al entrar a un comercio, está iniciando una interacción amable, mostrando que reconoce la presencia del otro y que está dispuesto a mantener un vínculo respetuoso, aunque sea breve. Estudios en psicología social vinculan esta actitud con niveles más altos de empatía, civismo y autoestima. Además, quienes saludan suelen ser percibidos como personas más seguras, educadas y accesibles.

¿Y si no saludo? Lo que puede haber detrás

No saludar al ingresar a un lugar no siempre es señal de mala educación o falta de inteligencia.

Muchas veces, la persona está tan enfocada en su objetivo que simplemente pasa por alto las señales sociales. También puede ser una cuestión de personalidad: las personas reservadas o introvertidas suelen evitar este tipo de interacciones.

En algunos casos, la falta de saludo puede estar relacionada con situaciones de salud mental, como depresión, estrés o ansiedad social. Para quienes atraviesan estos cuadros, un simple saludo puede resultar incómodo o incluso angustiante.

El impacto emocional de los pequeños gestos

Más allá de las normas sociales, saludar tiene un impacto emocional real. Es una herramienta de cortesía, reciprocidad y conexión entre desconocidos. Un gesto tan simple puede mejorar el día de ambas personas y contribuir a un clima más amable y respetuoso en cualquier espacio.

La próxima vez que entres a un local, pensalo: ese “hola” puede ser mucho más importante de lo que parece.

(TN)