Reunión estratégica entre Susepu y Modernización para una gestión más eficiente en Jujuy

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu), Ing. Hugo Leopoldo Montaño, junto a equipos técnicos de ambas instituciones.

El encuentro estuvo dirigido a robustecer la atención ciudadana con herramientas digitales de gestión, en particular el sistema interno de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el portal Tu Jujuy de fácil acceso para la población.

Reunión para avanzar en la modernización

Durante la reunión se destacó la importancia de modernizar la Susepu para brindar una atención más ágil y eficiente a los usuarios. Se abordaron propuestas orientadas a mejorar la recepción y resolución de reclamos, incorporar nuevas herramientas digitales y fortalecer el control de inversiones y la planificación energética a través del análisis de datos y la geolocalización.

Asimismo, se acordó avanzar en la creación de formularios específicos en el Portal “Tu Jujuy”, capacitar al personal y articular acciones con otras áreas del Gobierno para diseñar un plan estratégico que permita ofrecer mejores servicios a la comunidad.

Este espacio de trabajo refleja el compromiso del gobernador Carlos Sadir con el proceso de modernización del sector público, priorizando la eficiencia en servicios esenciales y la cercanía con los ciudadanos mediante herramientas digitales innovadoras.