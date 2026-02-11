Master-Class en Instrumentos Andinos: Una propuesta para revalorizar la música de raíz

Se trata de una actividad libre y gratuita, orientada a músicos, estudiantes, docentes y público en general. Se realizará este miércoles en Alvear 534.

La Secretaria de Cultura de Jujuy invita a participar de la Master-Class en Instrumentos Andinos, una propuesta de música formativa destinada a difundir, preservar y poner en valor los sonidos tradicionales de nuestra región.

La actividad estará a cargo del reconocido artista Raúl Olarte, referente de la música andina, quien compartirá sus saberes, técnicas e interpretaciones en un espacio de aprendizaje e intercambio cultural.

Formación de música andina en Jujuy

La master-class se realizará el miércoles 11 de febrero, de 17.00 a 19.00 horas, en instalaciones del C.A.J.A., ubicado en Alvear 534, San Salvador de Jujuy.

Se trata de una actividad libre y gratuita, orientada a músicos, estudiantes, docentes y público en general interesado en profundizar sus conocimientos sobre instrumentos autóctonos y su importancia dentro de la identidad cultural andina.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio para fortalecer la formación artística, promover nuestras expresiones culturales y garantizar la transmisión de saberes ancestrales a las nuevas generaciones.