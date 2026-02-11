Avanza la licitación para la compra de indumentaria destinada al personal municipal

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa impulsando distintos procesos licitatorios con el objetivo de fortalecer los recursos destinados a las áreas operativas. En esta oportunidad, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la adquisición de indumentaria destinada al personal municipal, principalmente para los trabajadores de las áreas de Servicios Públicos y Obras Públicas.

El acto administrativo se desarrolló con normalidad y contó con la presentación de 10 oferentes, provenientes de distintas provincias del país, entre ellas Jujuy, Córdoba y Buenos Aires, lo que evidencia un importante nivel de participación e interés en el proceso.

Cabe destacar que, como ocurre en cada proceso licitatorio impulsado por el Municipio, la apertura de sobres se realizó ante escribano público, garantizando transparencia y formalidad en cada una de las instancias.

Desde el Municipio señalaron que esta adquisición permitirá mejorar las condiciones laborales del personal, asegurando indumentaria adecuada para el desempeño diario de tareas esenciales para el mantenimiento y funcionamiento de la ciudad.

La documentación presentada por las empresas oferentes será evaluada por las áreas técnicas correspondientes, conforme a los criterios establecidos en el pliego licitatorio, con el fin de avanzar en la adjudicación correspondiente.