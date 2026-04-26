La presidente del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, presentó el informe ante la Comisión de Género de la Legislatura de Jujuy.

El Gobierno de Jujuy presentó el informe de la ley Iara y reafirmó el compromiso con mujeres y diversidades. En el Salón Marcos Paz de la Legislatura, la presidente del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, presentó el informe ante la Comisión de Género.

Se remarcó el sostenimiento de políticas de protección por parte de la provincia en un contexto de desfinanciamiento de programas nacionales, a través de 19 Centros de Atención Integral a Mujeres con 25 equipos profesionales en las cuatro regiones, y la disponibilidad de la línea 0800 888 4363, gratuita y confidencial, que aumentó las llamadas con relación al 2024, demostrando la confianza de la ciudadanía en el servicio local.

Entre los programas de prevención se detallaron iniciativas como Ley Micaela, REE SI! y Lo Virtual es Real, con un alcance a miles de jóvenes y personas adultas en toda la Provincia desde la sensibilización, la capacitación y el trabajo colectivo para prevenir los hechos de violencia. Así también, los programas de Masculinidades que trabaja en espacios sociopsicoeducativo con varones que ejercieron violencia para reeducar la reeducación de conductas.

En cuanto al fortalecimiento institucional, se destacó el trabajo articulado con áreas municipales de género en 38 Municipios y comisiones municipales de toda la provincia, la implementación de 12 Mesas Interinstitucionales Locales y el fortalecimiento de las mismas a través de iniciativas como Diplomaturas Universitarias, Cursos de Formación y Foros Regionales.

Finalmente, se puso en valor el trabajo junto al Consejo Asesor Ad Honorem en la elaboración del Plan Estratégico 2026-2028, que con el acompañamiento de Naciones Unidas y actores de todos los sectores (estado, sociedad civil, sector académico y sindicatos), permite avanzar del estado de emergencia a la consolidación de una política de estado.

Compromiso con una sociedad más justa e igualitaria

Al respecto, Navarro remarcó que “es una temática transversal, que requiere los esfuerzos de todos los sectores de nuestra sociedad, sin banderas políticas, para garantizar una vida libre de violencias hacia las mujeres y personas de la diversidad sexual”, y afirmó que “es un compromiso del Gobierno de Jujuy y nuestro gobernador Carlos Sadir, continuar en este camino hacia una sociedad más justa e igualitaria”.

La presidente estuvo acompañada por la secretaria de Equidad, Victoria Luna Murillo; el director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la directora de Diversidad Sexual, Patricia Toconás; el director de Abordaje de Violencias, Leonardo Fernández; la coordinadora de los Centros de Atención, Gabriela Salinas; la coordinadora de Alto Riesgo y Trata de Personas, Paola Villagra; y la coordinadora de Promoción de Derechos, Victoria Zerpa Cussi.

El Informe se puede encontrar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1hpFikx40Kx_6y5kBlBMWVbYaSMhwds5Q/view?usp=sharing