En San Pedro aumentaron los casos de chikunguya y hay posible alerta de brote en la ciudad

De acuerdo a lo que se desprende de un informe de Defensa Civil de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, se conoció los distintos trabajos realizados en coberturas de eventos deportivos y la lucha contra el dengue y chikungunya.

La Dirección de Defensa Civil de San Pedro de Jujuy informó sobre la intensificación de las tareas de prevención y control frente al incremento de casos de dengue y chikungunya en la ciudad.

Según los datos proporcionados por el sistema de salud, se registró un aumento de casos positivos y sospechosos, lo que llevó a modificar la modalidad de trabajo en territorio.

El director de Defensa Civil, Cristian Martínez, explicó que, en coordinación con el hospital local y las áreas sanitarias, se decidió suspender los operativos generales de descacharrado en toda la ciudad. En su lugar, el personal se encuentra abocado exclusivamente a realizar intervenciones focalizadas en los sectores donde se detectaron casos positivos o sospechosos.

Las zonas con mayor concentración de casos se ubican principalmente en barrios como La Merced y sectores del barrio Ejercito del Norte, donde se establecieron operativos de bloqueo sanitario. Esta estrategia consiste en intervenir la manzana donde se detecta un caso y las nueve manzanas circundantes, con acciones integrales que incluyen control focal, búsqueda activa de personas con síntomas febriles y fumigación.

En este sentido, los equipos de trabajo realizan bloqueos químicos mediante fumigaciones tanto en la vía pública como en los domicilios particulares, tarea que se lleva adelante con la participación de personal de Zoonosis y del área de vectores de Nación. Estas acciones buscan reducir la población adulta del mosquito transmisor, aunque desde el organismo remarcaron que la fumigación por sí sola no es suficiente.

Martínez destacó que el eje principal de la campaña está puesto en la eliminación de criaderos de mosquitos dentro de los hogares, ya que allí se originan las larvas. En este marco, subrayó la importancia de la colaboración de los vecinos, permitiendo el ingreso de los agentes sanitarios y de Defensa Civil para realizar las inspecciones y tareas correspondientes.

Asimismo, el funcionario advirtió que uno de los principales inconvenientes detectados se presenta en viviendas deshabitadas o terrenos baldíos, donde no se realiza mantenimiento y se acumula agua en recipientes, favoreciendo la proliferación del mosquito. Esta situación se repite tanto en el centro como en distintos barrios y asentamientos de la ciudad.

Por este motivo, se realizó un llamado a los propietarios de estos inmuebles para que asuman la responsabilidad de mantener los espacios limpios y libres de objetos que puedan convertirse en criaderos, especialmente tras días de lluvias o lloviznas que facilitan la acumulación de agua.

En cuanto a la situación epidemiológica, el director de Defensa Civil señaló que, si bien aún no se ha declarado oficialmente un brote en la ciudad, existe una preocupación creciente debido a la cercanía con los parámetros que podrían definir esa condición. Actualmente, se registran más de veinte casos positivos y un número considerable de casos sospechosos en evaluación.

Finalmente, desde el organismo reiteraron la necesidad de sostener las medidas preventivas y el compromiso comunitario para frenar la propagación del dengue y chikungunya, destacando que el trabajo conjunto entre el Estado y la población resulta fundamental para controlar la situación sanitaria en San Pedro de Jujuy.