Reportan problemas en «WhatsApp Web, Facebook e Instagram» a nivel mundial

Miles de usuarios reportaron inconvenientes para acceder a los servicios de Meta. La interrupción afectó tanto a usuarios particulares como a empresas que utilizan las plataformas para comunicarse y operar.

La mañana de este viernes comenzó con una ola de reportes provenientes de distintos países: WhatsApp Web, Facebook e Instagram registraron fallas simultáneas que afectaron a millones de usuarios en todo el mundo. Los inconvenientes fueron detectados por plataformas de monitoreo de servicios digitales y rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales.

Según los reportes, los problemas comenzaron a manifestarse durante las primeras horas de la jornada y afectaron tanto a las aplicaciones móviles como a las versiones web de los servicios de Meta, la compañía liderada por Mark Zuckerberg.

Qué fallas reportaron los usuarios

Los inconvenientes variaron según la plataforma y la región, aunque los principales problemas estuvieron relacionados con la imposibilidad de acceder a las cuentas, cargar contenido o utilizar funciones habituales.

En el caso de Facebook, numerosos usuarios informaron dificultades para iniciar sesión, visualizar el feed de noticias o interactuar con publicaciones. Otros señalaron que la plataforma mostraba contenido desactualizado o directamente no cargaba información.

Por su parte, Instagram presentó problemas para actualizar el contenido, visualizar historias y publicar nuevos posteos, mientras que WhatsApp Web registró inconvenientes de conexión que impedían sincronizar conversaciones o enviar mensajes con normalidad.

La interrupción también impactó en miles de empresas que utilizan estas plataformas como canales de atención al cliente, ventas y comunicación interna.

Meta aún no informó las causas

Hasta el momento, la compañía no había difundido un comunicado oficial explicando el origen de la caída ni un plazo estimado para la normalización completa de los servicios.

Mientras tanto, especialistas recomiendan evitar cambios de contraseña o intentos de recuperación de cuentas durante la interrupción, ya que este tipo de incidentes generalmente está vinculado con problemas en la infraestructura de los servidores y no con errores de los usuarios.