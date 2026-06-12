Prófugo de la justicia de Salta fue demorado en Alto Comedero

Personal de la División Captura perteneciente a la Dirección General de Investigaciones de Jujuy, detuvo en el día de ayer a un sujeto con pedido de captura.

El individuo es oriundo del Departamento Oran de la provincia de Salta, el cual se encontraba prófugo por la causa de femicidio en grado de tentativa en esa ciudad.

La detención estuvo a cargo de detectives de la Policía de Jujuy en colaboración con la Policía de la provincia de Salta y la Delegación de Investigaciones Complejas del Ministerio Publico de la Acusación y Juzgado de Garantías de Primera dominación de Oran.

Fue luego de una fina investigación, por lo que lograron individualizar en uno de los sectores del barrio Alto Comedero, a un sujeto el cual registraba pedido de detención activo por haber ocasionado a quien fuera su pareja, lesiones gravísimas.

Finalmente, ante la gravedad de los hecho y como resultado de un amplio operativo de seguridad coordinado entre los distintos organismos, se procedió a la realización de los trámites pertinentes para la extradición del imputado, quedando el mismo a disposición de la justicias interviniente.