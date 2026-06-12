Ramal: Fortalecen el trabajo conjunto por la seguridad en la región

Con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y seguridad en la región, en la jornada de ayer, jueves 11 del corriente mes, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la localidad de Santa Clara, encabezada por autoridades provinciales, municipales y policiales.

Participaron del encuentro el secretario de Seguridad Ariel Gil Urquiola, el director de Relaciones con la Comunidad Camilo Atim, el jefe de la Unidad Regional 2 Comisario Mayor Lic. Jorge Guzmán, el intendente de Santa Clara Antonio Alaniz, intendente de Palma Sola Francisco Baquera, el intendente de Rodeíto Eduardo Orellana y vocal municipal El Piquete Andrés Medina.

Durante la reunión se analizaron diversos aspectos vinculados a la seguridad ciudadana, evaluando los recursos humanos, logísticos y tecnológicos con los que cuentan las distintas jurisdicciones. Asimismo, se intercambiaron propuestas orientadas a optimizar la coordinación entre los municipios, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener una labor articulada y permanente, impulsando acciones conjuntas que permitan fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Señalando que este tipo de encuentros reafirma el compromiso de los distintos organismos en la construcción de estrategias integrales de seguridad, priorizando el trabajo coordinado y la cercanía con la comunidad.