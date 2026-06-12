Ramal: Fortalecen el trabajo conjunto por la seguridad en la región

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Con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y seguridad en la región, en la jornada de ayer, jueves 11 del corriente mes, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la localidad de Santa Clara, encabezada por autoridades provinciales, municipales y policiales.

Reunión por seguridad en San Clara

Participaron del encuentro el secretario de Seguridad Ariel Gil Urquiola, el director de Relaciones con la Comunidad Camilo Atim, el jefe de la Unidad Regional 2 Comisario Mayor Lic. Jorge Guzmán, el intendente de Santa Clara Antonio Alaniz, intendente de Palma Sola  Francisco Baquera,  el intendente de Rodeíto Eduardo Orellana y vocal municipal El Piquete  Andrés Medina.

Durante la reunión se analizaron diversos aspectos vinculados a la seguridad ciudadana, evaluando los recursos humanos, logísticos y tecnológicos con los que cuentan las distintas jurisdicciones. Asimismo, se intercambiaron propuestas orientadas a optimizar la coordinación entre los municipios, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener una labor articulada y permanente, impulsando acciones conjuntas que permitan fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Señalando que este tipo de encuentros reafirma el compromiso de los distintos organismos en la construcción de estrategias integrales de seguridad, priorizando el trabajo coordinado y la cercanía con la comunidad.

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