Renunció Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación de su patrimonio

El presidente Javier Milei le aceptó y se espera la designación de su sucesor.

Manuel Adorni presentó la renuncia como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, luego de tres meses bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

A las 18:38 horas de este sábado, Adorni publicó una extensa carta en su cuenta de X, en la que afirmó: «Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin».

«Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática», enfatizó.

El ahora ex funcionario nacional había asumido como vocero presidencial tras la llegada de Milei al gobierno nacional en 2023. Luego a finales de octubre de 2025, se convirtió en jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

En marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de una suba ilícita de su patrimonio.

En su carta de despedida pública, Adorni volvió a negar las acusaciones y rechazó las «mentiras que se han dicho», como «mansiones, autos lujosos, granjas cripto operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pen drive lleno de dólares».

“Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, destacó Adorni, que puso como destinatario de su misiva al presidente Milei.

Señaló que «las operaciones mediáticas han ido al extremo» y que no solo fueron en su contra sino contra su esposa, hijo, amigos y vecinos.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, aseguró Adorni. “Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo responda a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo”, agregó en el mensaje.

La respuesta de Karina Milei

A los pocos minutos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, respaldó públicamente a Adorni y sostuvo que el Gobierno conoce el “difícil e inmerecido momento” que atravesó el ex funcionario junto a su familia durante los últimos meses.

Luego de que Adorni explicara que dejaba el cargo para proteger a sus seres queridos tras denunciar una campaña de hostigamiento y operaciones mediáticas en su contra, la hermana del Presidente publicó un mensaje de apoyo en el que reivindicó su trabajo dentro del Gobierno y lamentó las circunstancias que derivaron en su salida.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó Karina Milei.

(Agencia NA)