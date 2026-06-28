Croacia derrotó a Ghana y se quedó con el segundo puesto del grupo L

Los europeos aseguraron clasificación frente a los africanos con un triunfo por 2-1 con goles de Sucic y Vlasic.

Croacia venció a Ghana por la última fecha de la primera fase (Grupo L) de la Copa del Mundo 2026 y se aseguró el segundo puesto del grupo.

El partido jugado en el Philadelphia Stadium, ubicado en Pensilvania, Estados Unidos, terminó 2-1 para los europeos ante los africanos.

A los 32 minutos del primer tiempo, Petar Sucic la cruzo para adelantar al equipo europeo y quedarse con el primer puesto parcialmente.

Luego de que el árbitro del encuentro, Drew Fischer (Canada), revise un posible offside, finalmente convalido el gol de Derrick Luckassen que iguala el marcador ante Croacia y logra volver a la segunda posición.

Nikola Vlašic adelantó nuevamente al conjunto europeo a falta de 7 minutos para el final.

(Cadena3)