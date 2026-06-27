«Ormuz»: Trump bombardea Irán tras nuevos ataques iraníes a buques mercantes

El Comando Central estadounidense ejecutó ataques a objetivos militares de Teherán tras la denuncia de violaciones mutuas al alto el fuego en Ormuz.

Nuevos ataques perpetrados por Estados Unidos sobre múltiples objetivos en el Estrecho de Ormuz este sábado encendieron las alarmas globales y puso en jaque las negociaciones de paz. Según informó el Comando Central estadounidense, la acción militar responde al impacto de un dron iraní contra un segundo buque mercante que transportaba crudo catarí, según Bloomberg.

Escalada militar en el estrecho de Ormuz y ruptura de la tregua

Los enfrentamientos directos entre Washington y Teherán alcanzaron su tercer día consecutivo de hostilidades, amenazando la frágil distensión lograda a comienzos de mes. Los ataques de las fuerzas comandadas por la Casa Blanca se concentraron en neutralizar la infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación estratégica, instalaciones de defensa aérea, depósitos de drones operados por la Guardia Revolucionaria e instalaciones clave para el despliegue de minas marinas.

El recrudecimiento de la violencia surge tras cruzarse acusaciones mutuas de violar los términos del Memorando de Entendimiento vigente. Mientras el gobierno de Irán denunció los bombardeos como una transgresión explícita a los acuerdos preliminares, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, recurrió a sus plataformas oficiales para advertir que cualquier agresión armada contra la navegación comercial internacional será respondida de forma simétrica por las fuerzas occidentales.

Impacto en el Golfo Pérsico y violación a la seguridad marítima global

La onda expansiva del conflicto alteró la seguridad en toda la región del Golfo Pérsico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin —estado que alberga la estratégica Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos— reportó haber sido blanco de incursiones de drones de origen iraní durante la madrugada del sábado. Estas hostilidades regionales complican el panorama logístico y comercial de una de las principales arterias energéticas del planeta.

Ante la inestabilidad imperante, el Centro Conjunto de Información Marítima elevó la alerta de amenaza en el estrecho de Ormuz a la categoría de «sustancial», emitiendo advertencias urgentes por la posible presencia de minas en los canales de navegación habituales. A pesar de los ataques y de que varios buques de carga debieron modificar sus rutas tradicionales hacia aguas omaníes para mitigar riesgos, el Comando Central norteamericano ratificó que el tránsito comercial continúa operativo bajo un esquema de extrema vigilancia.

Incertidumbre diplomática y el complejo frente regional con Hezbolá

A pesar de la gravedad de los combates en el mar, los canales diplomáticos intentan mantenerse abiertos de cara a la reanudación de las conversaciones formales programadas para este lunes. La administración de Donald Trump busca ratificar mediante el uso de la fuerza la libre circulación en el estrecho, considerado un punto neurálgico para la economía internacional, bloqueado intermitentemente desde el inicio de las hostilidades generales a fines de febrero.

La crisis en Medio Oriente se complejiza aún más por los vaivenes en las fronteras del Líbano. Aunque se alcanzó un principio de acuerdo respaldado por Israel y Washington respecto de la situación de Hezbolá, el líder de la organización islámica, Naim Qasem, declaró dicha tregua de forma pública como «nula y sin efecto». El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, catalogó los avances iniciales como históricos, pero admitió los severos desafíos que condicionan el éxito de la paz regional.

(Urgente24)