Renunció el titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad

Se trata del cargo creado por el gobierno de Javier Milei para unificar las funciones del ENRE y ENARGAS.

Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a semanas de haber tomado posesión del cargo.

Los motivos de la decisión habrían estado ligados a la fuerte interna que existe en el organismo. Su vicepresidente, Vicente Serra, quedó a cargo del organismo creado dentro de la órbita del ministerio de Economía de la Nación para unificar las funciones del ENRE y ENARGAS.

Según detalla la agencia Noticias Argentinas, el fin de ciclo de Lamblogia se dio por una disputa puertas adentro con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Existieron divergencias de criterios y el flamante exfuncionario decidió dar un paso al costado.

La salida del funcionario se da en plena revisión tarifaria y mientras el gobierno libertario impulsa un fuerte recorte en los subsidios con la eliminación de la zona ampliada de Zona Fría que ya cuenta con media sanción en Diputados.

Para fuentes oficiales, la dimisión fue por “motivos personales”. A su vez, desmintieron internas y recalcaron que su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”.

El cargo en manos de Serra tendrá una corta duración ya que está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del organismo, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades. (infocielo)