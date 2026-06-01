Bullrich marcó diferencias con Milei por el retiro del pliego de Michelli: Apelará a la «objeción de conciencia»

La senadora nacional reveló que le comunicó al Presidente su desacuerdo con la decisión de retirar la candidatura de la jueza federal.

En un mensaje que volvió a exponer diferencias internas dentro del Gobierno, Patricia Bullrich, la senadora nacional de La Libertad Avanza, confirmó este lunes que le manifestó al presidente Javier Milei su desacuerdo con la decisión de retirar el pliego de Verónica Michelli para ocupar un cargo como jueza federal.

La candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata fue impugnada por los altos mandos del oficialismo por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

A través de una publicación en la red social X, Bullrich informó que habló personalmente con el mandatario para comunicarle que ejercerá su «derecho a la objeción de conciencia» con respecto de esa determinación. Aunque aclaró que reconoce plenamente las facultades constitucionales del jefe de Estado para proponer y retirar postulaciones judiciales.

«Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal», escribió la funcionaria.

La legisladora buscó dejar en claro que su posición no implica una ruptura ni un cuestionamiento al rumbo general de la gestión libertaria. Por el contrario, reivindicó su pertenencia a la gestión libertaria y destacó los logros que, a su juicio, viene acumulando la administración de Milei.

«Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden», sostuvo.

En ese marco, Bullrich planteó que una discrepancia puntual no debería interpretarse como una señal de debilidad política. «En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece», afirmó.

La dirigente también reivindicó el valor de la discusión interna y de la convivencia de posiciones distintas dentro de una misma coalición política. Según expresó, «el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio».

El pronunciamiento adquiere relevancia porque la senadora, jefa del bloque libertario, había planteado que el mes pasado que Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito, debía presentar la declaración jurada de su patrimonio. Fue la primera representante que expresó a viva voz distancia con la estrategia oficial y pidió que se tome la iniciativa para terminar “con la polémica”.

La declaración cayó muy mal en Karina Milei, secretaria general de la presidencia y una defensora a ultranza del ministro coordinador. Incluso, obligó al funcionario y al jefe de Estado a prometer la presentación de ese documento.

Bullrich, además, presentó su declaración jurada. Un movimiento para marcarle la cancha a Adorni, quien promete presentar información patrimonial antes del 15 de junio. #AgenciaNA