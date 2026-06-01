1 de junio: «Día Mundial de las Madres y los Padres»

El Día Mundial de las Madres y los Padres sirve para recordar el papel esencial que desempeñan las familias y subraya la importancia de invertir en una crianza enriquecedora y lúdica.

Reconocer la labor de las madres y los padres alrededor del mundo

Desde 1980, la comunidad internacional presta mayor atención a la importancia del papel de la familia. La Asamblea General ha adoptado varias resoluciones y proclamado el Año Internacional de la Familia y el Día Internacional de las Familias.

Destacando el papel crítico de los padres en la educación de los niños y las noñas, el Día Mundial de las Madres y los Padres reconoce también que la familia tiene la responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños. Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/66/292 del 17 de septiembre de 2012, declaró el 1 de junio Día Mundial de las Madres y de los Padres con el objetivo de reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo.

Las familias, las madres y padres y los cuidadores desempeñan un papel fundamental en el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas. Ofrecen identidad, amor, cuidados, proveen y protegen a los niños y adolescentes, además de velar por su seguridad y estabilidad económica.

En consonancia con el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, el apoyo a la familia y a la crianza de los hijos se reconoce cada vez más como una parte indispensable de las políticas sociales nacionales y de los paquetes de inversión social destinados a reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y promover el bienestar positivo de padres e hijos.

Juntos por las madres y los padres

UNICEF celebrará el Día Mundial de las Madres y los Padres de 2026 el 1 de junio bajo el lema «Juntos por las madres y los padres».

En el evento se estrenará el vídeo de la organización titulado Convertirse en madre o padre y se pondrá de relieve el tiempo y el apoyo que necesitan las personas que cuidan de los niños para que estos tengan un buen comienzo en la vida. El vídeo muestra la experiencia emotiva de cuidadores y cuidadoras de todo el mundo compartiendo sus vivencias como madres y padres.

La crianza: Empoderar a todas las familias para que salgan adelante

Padres y madres en acción no es solo un documental, es una llamada a la movilización. Ser padres es un viaje. Un viaje lleno de amor, retos y aprendizaje sin fin. Criar a un hijo o una hija es la tarea más preciada de padres y madres, pero con frecuencia los cuidadores no están preparados para hacerlo.

Antecedentes

Durante la década de 1980, las Naciones Unidas comenzaron a centrar su atención en los problemas relacionados con la familia. En 1983, en base a las recomendaciones del Consejo Económico y Social, la Comisión para el Desarrollo Social en su resolución sobre el papel de la familia en el proceso de desarrollo (1983/23) solicitó al Secretario General que aumentara la conciencia entre los tomadores de decisiones y el público en general de los problemas y necesidades de la familia, así como de formas efectivas de satisfacer esas necesidades. .

En su resolución 44/82, de 9 de diciembre de 1989, la Asamblea General proclamó 1994 como el Año Internacional de la Familia; y en la resolución 47/237 de 1993, la Asamblea General decidió que el 15 de mayo de cada año se celebrara el Día Internacional de las Familias.

En 2012, la Asamblea General proclamó el 1 de junio como el Día Mundial de los Padres, que se celebra anualmente en honor de los padres y madres de todo el mundo.

(Naciones Unidas)