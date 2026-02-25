Renuncia el fiscal general de Venezuela

La Asamblea Nacional designó provisionalmente a Larry Devoe como encargado del Ministerio Público.

Tarek William Saab, quien ejerció como fiscal general de Venezuela desde 2017, remitió su carta de renuncia a la Asamblea Nacional, informó el ente legislativo en su sesión ordinaria de este miércoles.

En su misiva, Saab sostuvo que declinaba seguir en su posición tras haberla asumido «en medio de una circunstancia histórica de excepcional desafío para el presente y el futuro» de su país, lapso durante el cual el Ministerio Público jugó el «rol constitucional de preservar la paz y defender los derechos humanos» del pueblo venezolano, «en un período de agresiones inimaginables contra la nación venezolana».

De conformidad con lo consagrado en las leyes locales, el Parlamento deberá conformar un comité de postulaciones, recibir las postulaciones de los aspirantes al cargo y seleccionar a una terna, de la cual será escogido el nuevo titular, con el visto bueno de la mayoría calificada de los legisladores –dos terceras partes al menos– en una plenaria de los diputados.

«Debo señalar que, en el caso de la Fiscalía General de la República, lo que establece el procedimiento –llamémoslo así–, tradicional, típico o expedito, es que quien ostenta el cargo como vicefiscal general de la República, asume de manera temporal el cargo hasta tanto se dé todo el procedimiento constitucional establecido. Resulta que no hay un vicefiscal», puntualizó el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.

Nuevas designaciones

Así las cosas, abundó el diputado socialista, la Asamblea Nacional procederá a «escoger a un encargado o una encargada […], mientras se activa el comité de postulaciones».

Rodríguez aclaró que un procedimiento similar se seguirá para designar al defensor del pueblo. El titular de la Defensoría, Alfredo Ruiz, también entregó esta jornada su misiva de renuncia al cargo para el cual fue designado en 2017 y reelecto en 2024.

sí, poco después, los parlamentarios designaron a Larry Devoe como encargado de la Fiscalía General. Devoe viene de ejercer como secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Entretanto, el propio Saab fue nombrado como titular encargado de la Defensoría del Pueblo, cargo que ejerció formalmente entre 2014 y 2017.

«Todos los procesos que se han generado a partir de la tragedia, a partir del estremecimiento que sufrió la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada del 3 de enero […], nos hace mejores mujeres y mejores hombres para enfrentar esos desafíos […], con un cuidado permanente en la búsqueda de consensos, de la unidad nacional en sus valores más importantes […], que nos deben llevar a acometer todas las tareas que sean necesarias», alegó Rodríguez antes de someter a votación la propuesta de los nuevos encargados.

(RT)