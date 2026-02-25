En Jujuy no hay paritarias reales: “hay imposición” señalaron desde el CEDEMS

El CEDEMS expresó mediante un cartelazo en las escuelas su rechazo contundente a la decisión unilateral del Gobierno provincial de fijar los salarios docentes sin negociación ni consideración de las demandas gremiales.

Desde el sindicato de profesores señalaron que, “se impone un esquema que desconoce la inflación y profundiza el empobrecimiento de la docencia jujeña. Mientras los precios aumentan, nuestros sueldos quedan rezagados. No se puede hablar de calidad educativa con docentes precarizados y sin condiciones dignas de trabajo”.

Mientras el Gobierno de Jujuy intenta instalar un discurso que habla de “garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, sostener políticas activas que protegen la estabilidad laboral docente y asegurar trayectorias estudiantiles continuas y de calidad”, desde el CEDEMS rechazaron esa versión porque no refleja la realidad que atraviesa la docencia jujeña.

Para el gremio secundario la realidad es otra:

* Los salarios se fijan de manera unilateral, sin negociación paritaria genuina.

* La inflación golpea día a día nuestros bolsillos, y los aumentos otorgados no alcanzan para sostener condiciones de vida dignas.

* Las reformas laboral, educativa y jubilatoria que se impulsan significan un retroceso en nuestros derechos.

Por eso reafirmaron que seguirán organizados y en lucha por una verdadera paritaria que respete a las y los trabajadores de la educación.

A la vez destacaron que esta acción se inscribe en un camino de organización y lucha que continúa con el paro docente del lunes 2 y martes 3 de marzo, en defensa del salario y de la educación pública.

Por último señalaron que la docencia jujeña está de pie: “Sin salario digno, no hay educación de calidad”.