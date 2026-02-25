Así será la agenda cultural del 26 de febrero al 4 de marzo toda la provincia

La provincia consolida una propuesta repleta de alternativas para disfrutar de la cultura de Jujuy en todo el territorio.

En plena temporada de Carnaval, Jujuy despliega una agenda cultural intensa que recorre la Quebrada, los Valles y el Ramal. Festividades tradicionales, aniversarios, talleres y muestras artísticas se articulan a lo largo de la semana, consolidando una propuesta diversa que combina identidad, formación y celebración comunitaria.

Jueves 26 de febrero

La semana comienza en Humahuaca con la cuadragésima novena Feria Agrícola de la Quebrada, que se desarrollará desde las nueve horas en el Polideportivo General Manuel Eduardo Arias. Allí se realizará la comercialización de artesanías y producciones locales, fortaleciendo la economía regional y el encuentro entre productores y comunidad.

Por su parte, en San Salvador de Jujuy, Los Alegres del Chingo llevarán adelante la tradicional Chaya de bandera y la presentación de la comisión en la intersección de Juanita del Moro y Madre Teresa, en el barrio Chingo, a partir de las trece horas, dando inicio a las celebraciones carnestolendas en la capital.

Viernes 27 de febrero

Durante ambas jornadas, Vinalito celebrará sus Corsos sobre la Avenida Principal de Vinalito, desde las dieciséis hasta las cero horas, en una iniciativa que busca rescatar el espíritu del Carnaval y fortalecer la cultura local.

En paralelo, la ciudad de San Pedro desarrollará los Corsos San Pedro desde las veintiuna horas en la Plaza Manuel Belgrano, zona centro y alrededores. La propuesta contará con una mixtura de comparsas folclóricas, indígenas, autóctonas y artísticas, además de murgas y bailarines de pin pin que participarán durante todas las noches de corso.

Sábado 28 de febrero

La jornada del sábado concentrará múltiples celebraciones en distintos puntos de la provincia.

En San Salvador de Jujuy, Los Alegres del Chingo realizarán el Desentierro del Carnaval de Flores con la tradicional bajada de disfrazados en la intersección de avenida Maimará y calle veintitrés de Abril, desde las trece horas.

Asimismo, en la Plaza Belgrano y en la explanada de Casa de Gobierno, a partir de las diecisiete horas, se celebrará el Año Nuevo Chino, Año del Caballo, junto con la Embajada de China en Argentina. La propuesta incluirá actividades culturales, espectáculos en vivo, cursos de cocina y otras expresiones, con entrada libre y gratuita.

En Humahuaca, la Comparsa Rosas y Claveles organizará el Carnaval de Flores en la Comunidad Aborigen de Santa Rosa desde las trece horas, manifestación cultural en la que los asistentes se adornan con flores naturales como símbolo de abundancia y renovación. Además, desde las catorce horas, se desarrollará la trigésima Carrera de Burros en la avenida General Manuel Eduardo Arias, barrio Sagrada Familia, en homenaje al tradicional compañero de trabajo de los habitantes de los cerros.

En Maimará, el Carnaval de Flores convocará a comparsas como Flor de Airampo, que recorrerán el pueblo y culminarán con un baile público entre las catorce y las veintidós horas.

Por otro lado, en Tumbaya, Los Alegres de Tumbaya celebrarán el fortín bailable y el entierro del Carnaval en el Polideportivo Municipal desde las dieciséis horas.