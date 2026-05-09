Regresa «Cielo en Movimiento», la experiencia nocturna del Tren Solar de la Quebrada

Luego del éxito de las experiencias realizadas durante 2025, el Tren Solar de la Quebrada presenta una nueva temporada de “Cielo en Movimiento”.

Luego del éxito de las experiencias realizadas durante 2025, el Tren Solar de la Quebrada presenta una nueva temporada de “Cielo en Movimiento”, la propuesta nocturna que combina viaje ferroviario, observación astronómica, gastronomía regional y cosmovisión andina en el corazón de la Quebrada de Humahuaca.

La experiencia, que se consolidó como una de las propuestas más innovadoras del turismo jujeño, volverá a desarrollarse entre junio y septiembre con nuevas fechas confirmadas y actividades especiales pensadas para descubrir el cielo de Jujuy desde una perspectiva única.

Las fechas programadas para esta nueva edición serán: Junio: 13 y 27 – Julio: 18 y 25 – Agosto: 8 y 27 – Septiembre: 12 y 26.

“Cielo en Movimiento” propone un recorrido nocturno a bordo del Tren Solar de la Quebrada atravesando algunos de los paisajes más emblemáticos del norte argentino, mientras especialistas acompañan una experiencia de interpretación astronómica y observación del cielo profundo.

La actividad incluye observación con telescopios, contenidos vinculados a la astronomía y la cosmovisión andina, estaciones de interpretación y una propuesta gastronómica regional especialmente diseñada para vivir la Quebrada de noche, bajo uno de los cielos más impactantes del país. Tras la gran recepción del público durante las ediciones desarrolladas en 2025, la experiencia vuelve ampliando su calendario y consolidándose como una propuesta que integra innovación, naturaleza, ciencia, cultura y turismo sostenible.

Una noche especial bajo el cielo de la Quebrada

La experiencia prevista para el 27 de agosto tendrá además un atractivo astronómico especial, ya que coincidirá con un eclipse lunar parcial visible en toda América del Sur. El fenómeno podrá observarse durante la noche y Posta de Hornillos será el escenario ideal. En ese marco, la edición de “Cielo en Movimiento” prevista para esa fecha contará con actividades especiales de observación y contenidos preparados para acompañar este fenómeno astronómico desde un entorno natural privilegiado como la Quebrada de Humahuaca.

Los tickets ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del Tren Solar de la Quebrada. Además, las compras web cuentan con el beneficio de 3 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro.