La “Fiesta de la Danza” abrió su 8va. edición con espectáculos en la Plaza Belgrano

El acto de apertura de la 8ª edición de la Fiesta de la Danza se realizó en la renovada Glorieta de Plaza Belgrano, con una gran participación del público y de diferentes academias de danza que desplegaron cuadros de salsa, baile urbano, bailecito norteño y otros estilos, ofreciendo un adelanto de las propuestas que podrán disfrutarse durante todo el mes de mayo en distintos espacios de la ciudad.

Como ya es tradición en San Salvador de Jujuy, la danza ocupa un lugar destacado en la agenda cultural del mes de mayo. En este marco, el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad, Luciano Córdoba, expresó, “estamos muy contentos por la repercusión que está teniendo en la gente. Hoy es el día de apertura en la plaza, en este lugar recuperado y emblemático como lo es la Glorieta de Plaza Belgrano. La idea es que los vecinos puedan ver un pantallazo de lo que va a ocurrir durante tres fines de semana”.

Respecto a la programación, el funcionario destacó la diversidad de propuestas previstas para esta edición: “A partir de mañana tendremos distintos encuentros, con cuatro espectáculos distribuidos en diversos espacios culturales, incluido el Cabildo de la ciudad”. Además, sostuvo, “estaremos articulando con distintos actores y academias de baile de la ciudad, especialmente con aquellas del interior que llegan a San Salvador para mostrar su arte”.

Al recordar los inicios del festival, Córdoba señaló, “son ocho ediciones y el evento fue creciendo año tras año. Nació como una iniciativa del Centro Cultural Héctor Tizón y, después de la pandemia, la llevamos a distintos barrios y espacios culturales, como el Anfiteatro Las Lavanderas del Xibi Xibi. A partir de ahí comenzó a consolidarse y crecer”.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de todas las actividades programadas durante mayo, “no se pierdan la Fiesta de la Danza. Sigan las redes de ‘la muni’, donde podrán encontrar toda la información sobre cada una de las propuestas”.