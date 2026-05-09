La Municipalidad de San Pedro culmina el recambio de cañerías en avenida 9 de Julio

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, ingresó en la última etapa de los trabajos de recambio de cañería de la red de agua potable en la colectora de avenida 9 de Julio.

A cargo del equipo de la Dirección de Obras Conjuntas, se avanza a buen ritmo. “Estamos en las últimas conexiones domiciliarias. Es un recambio de la red de agua, por lo que colocamos una cañería de 75 con una longitud de 500 metros. Son cinco cuadras y estamos hablando de 40 familias que van a tener cañería nueva y la conexión como corresponde”, expresó Fernando Barboza.

El director del área recordó que “la cañería que tenían era de asbesto cemento y cumplió su ciclo. Es mejor, de forma preventiva, hacer el cambio para evitar que en el futuro haya que romper el pavimento por alguna pérdida. Con esto queda salvaguardado el pavimento y se cumple con lo que habíamos prometido con respecto a la ejecución de esta obra”.

Una vez finalizados los trabajos, se realizará el período de pruebas para verificar posibles filtraciones. “Dentro de la ejecución de obras, una vez que terminemos con la conexión domiciliaria, viene un período de prueba. Cuando hagamos el empalme, la cañería nueva tendrá el suministro de agua. Eso nos va a permitir verificar que cada conexión está bien realizada y, una vez que se compruebe, el equipo de pavimento comenzará con el movimiento de suelo y posteriormente la pavimentación”, explicó Barboza.

“Sin dudas se trata de una avenida importante. Es la colectora de la 9 de Julio, una de las avenidas más transitadas, por lo que es un trabajo que brindará mejor circulación en la zona y un mejor servicio de agua potable”, subrayó.

De este modo, anunció que “la próxima semana debemos coordinar con la gente de Agua Potable para que hagan el empalme. Será un trabajo articulado”, finalizó Fernando Barboza.