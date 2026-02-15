Reforma laboral: La CGT dice que «están las condiciones» para un paro general

En la antesala de la reunión de su Consejo Directivo, la central sindical advirtió que hay consenso interno para una huelga nacional y reclamó que la Cámara baja rechace el proyecto con media sanción del Senado.

En la previa a la cumbre del Consejo Directivo de la CGT, la central sindical advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general en rechazo a la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado y comenzará a debatirse este miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados.

La advertencia fue formulada por Cristian Jerónimo, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, quien sostuvo que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. Según explicó, la central entiende que “no fueron escuchados sus pedidos” y anticipó que “seguramente” impulsarán una medida de fuerza de alcance nacional.

“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga”, afirmó Jerónimo, al tiempo que aclaró que la decisión formal se definirá cuando se reúna el Consejo Directivo.

En declaraciones a Radio 10, el dirigente sindical envió un mensaje directo a los diputados nacionales en la antesala del debate parlamentario. “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”, remarcó. Además, llamó a la reflexión a legisladores y gobernadores y cuestionó el respaldo que algunos mandatarios provinciales dieron a la iniciativa a través de sus senadores.

La CGT también endureció su discurso contra el contenido de la reforma laboral. Jerónimo calificó el proyecto como “una locura” y sostuvo que “va en contra de los derechos de los trabajadores”, al tiempo que cuestionó su redacción y orientación. En ese marco, apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien acusó de buscar “romper la matriz sindical” para avanzar sobre derechos laborales.

En declaraciones a Radio Con Vos, el cosecretario general afirmó que la central sindical “agotó las instancias de diálogo” con gobernadores y senadores y advirtió que el Gobierno “quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores”. Mientras tanto, la definición sobre una eventual huelga general quedará supeditada a lo que resuelva la conducción de la CGT en su reunión de este martes.

